«Не для продажи». Дизайнер линейки Putin Team раскрыл историю бренда

Энтузиазм и постоянное стремление к совершенствованию позволили уральскому дизайнеру и бизнесмену Дмитрию Шишкину не просто открыть собственную компанию, но и в глобальном плане перевернуть представление о целой отрасли российской легкой промышленности. Создатель Портновской мануфактуры SHISHKIN рассказал НСН о том, как в современных российских реалиях можно реализовывать масштабные проекты и завоевывать международную арену. История успеха от первого лица.

— Дмитрий, расскажите, как начинался ваш бизнес, почему вы отдали предпочтение именно мужской моде?

— Я начинал заниматься мужской модой как любитель — разрабатывал и шил изделия для себя ещё в старших классах школы — просто потому, что не мог найти в магазинах вещи, соответствующие моему вкусу и финансовым возможностям. После окончания школы поступил сразу в несколько вузов по медальному конкурсу, но сделал выбор в пользу Уральской Юридической Академии, в качестве первого основательного образования. Несмотря на это, своё увлечение я не оставил, а наоборот — на первых курсах уже создавал вещи для своих знакомых из студенческого окружения, а к третьему — скопил средства, заработанные на заказах, и представил свою дебютную мужскую коллекцию на знаковой площадке — Eurasian Fashion Week 2009. С этого события и началась история бренда SHISHKIN.