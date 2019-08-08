«Не для продажи». Дизайнер линейки Putin Team раскрыл историю бренда
Основатель Портновской мануфактуры Дмитрий Шишкин рассказал НСН о том, как появилась идея коллекции спортивной одежды Putin Team, а также описал вехи развития своего бренда.
Энтузиазм и постоянное стремление к совершенствованию позволили уральскому дизайнеру и бизнесмену Дмитрию Шишкину не просто открыть собственную компанию, но и в глобальном плане перевернуть представление о целой отрасли российской легкой промышленности. Создатель Портновской мануфактуры SHISHKIN рассказал НСН о том, как в современных российских реалиях можно реализовывать масштабные проекты и завоевывать международную арену. История успеха от первого лица.
— Дмитрий, расскажите, как начинался ваш бизнес, почему вы отдали предпочтение именно мужской моде?
— Я начинал заниматься мужской модой как любитель — разрабатывал и шил изделия для себя ещё в старших классах школы — просто потому, что не мог найти в магазинах вещи, соответствующие моему вкусу и финансовым возможностям. После окончания школы поступил сразу в несколько вузов по медальному конкурсу, но сделал выбор в пользу Уральской Юридической Академии, в качестве первого основательного образования. Несмотря на это, своё увлечение я не оставил, а наоборот — на первых курсах уже создавал вещи для своих знакомых из студенческого окружения, а к третьему — скопил средства, заработанные на заказах, и представил свою дебютную мужскую коллекцию на знаковой площадке — Eurasian Fashion Week 2009. С этого события и началась история бренда SHISHKIN.
— В каких направлениях сейчас происходит развитие Портновской мануфактуры SHISHKIN?
— Мы стараемся конкурировать с ведущими мировыми производителями на всех направлениях. Во-первых, чего никогда не было раньше, это направление ручного пошива высококачественной мужской одежды сегмента люкс. Для этого мы создали bespoke atelier, где представлено более 30 000 видов тканей 47 ведущих текстильных фабрик Европы. Обновление коллекций происходит каждый сезон. Это позволяет выбрать ткани, удовлетворяющие вкусам самых взыскательных клиентов. Bespoke atelier — это не классическая фабрика по пошиву одежды, это своего рода «Портновский ремесленный синдикат», объединение лучших представителей из смежных областей лёгкой промышленности, в котором превалирует ручной человеческий труд и эксклюзивность исполнения.
Основная специфика другого нашего направления, посвящённого массовому пошиву мужской одежды, — uniform atelier — это максимальная роботизация. Проще говоря, внедрение на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности. На этой фабрике мы установили автоматизированные системы, которые охватывают весь производственный цикл изготовления одежды: лицензионное программное обеспечение, микропроцессорная и компьютерная техника, а также системы проектирования и управления процессами швейного производства. До 30% всех операций выполняются в автоматическом режиме с использованием роботокомплексов. При таком подходе минимизируются роль человеческого фактора и ресурсозатраты. И качество от этого ничуть не страдает. Наоборот, продукция становится более конкурентноспособной за счёт снижения затрат при изготовлении. Об этом говорит и признание, которое мы в итоге заслужили. В 2016 году команда нашей «Портновской мануфактуры» победила сразу в 3-х основных номинациях Российской национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».
— Вы развиваете люксовый сегмент классической мужской одежды bespoke atelier и, одновременно, фабрики корпоративного промышленного пошива uniform atelier. Не конкурируют ли эти направления между собой?
— Эти направления, наоборот, дополняют друг друга. Наши фабрики отшивают промышленные партии спортивной одежды и аксессуаров, а также выполняют корпоративные заказы по пошиву классических костюмов. На сегмент промышленного пошива приходится 80% оборота компании, и именно он приносит основную долю прибыли. Мы ежемесячно отшиваем до тысячи классических костюмов и до 40 тысяч спортивных.
Наша клиентская база состоит из компаний, которые понимают ценность по-настоящему качественной работы. На данный момент компании группы SHISHKIN по линии Uniform Atelier осуществляет сотрудничество с компаниями «Газпром», РМК, спортивными клубами и федерациями — это «Зенит», ЦСКА, «Автомобилист», «Урал», Ночная хоккейная лига. Как я уже говорил, была разработана коллекция одежды и аксессуаров для австрийской компании «Fischer». Много работаем с набирающими обороты форумами легкой промышленности и проектами государственного масштаба: «Таврида», WorldSkills.
— На какие основные этапы можете разделить развитие бренда SHISHKIN?
— Всё шло планомерно: хобби, ателье, модный дом, мануфактура, первая фабрика, вторая фабрика, группа компаний… В 2015 году наша команда подготовила трёхлетний план развития ГК «Портновская мануфактура» до 2018 года, по которому мы должны к обозначенному сроку открыть на Урале три крупных швейных предприятия, каждое из которых будет иметь свою специфику производства, выпускать различного типа продукцию и занимать обособленные сегменты рынка. И мы это сделали. К концу 2015 года мы создали первое в России Bespoke atelier. В конце 2016 года мы запустили в Екатеринбурге Uniform atelier. К концу 2017 года мы ввели в эксплуатацию MTM atelier — крупную фабрику по производству готовой классической одежды в среднем ценовом сегменте. С 2020 года мы планируем создание собственной сети флагманских магазинов одежды с последующим развитием франчайзинга. Ну а участие в последней международной выставке «ИННОПРОМ-2019» показало, что наша особенная разработка — капсульная коллекция PUTIN TEAM — также вызывает неподкупный интерес. Столь приятный отклик аудитории, который мы получили, представив коллекцию, позволяет рассчитывать на успешную реализацию амбициозных идей.
— Расскажите поподробнее про эту коллекцию PUTIN TEAM. Что она из себя представляет, почему обратила на себя такое внимание?
— Это особенная коллекция. Мы разработали ее совместно с Министерством промышленности и торговли РФ при непосредственном участии курирующего российский легпром заместителя министра Виктора Евтухова. Хотя Виктор Леонидович курирует в Минпромторге много различных отраслей промышленности, в легпром, что называется, душу вкладывает. Собственно, его можно назвать одним из авторов этой разработки. Он обратил внимание на нас, насколько щепетильно мы относимся к качеству выпускаемой продукции, как много вкладываем в новые технологии. И предложил создать и выпустить на базе портновской мануфактуры Sishkin линейку под брендом PUTIN TEAM, которая включала бы горнолыжную экипировку и одежду outdoor. Сам разработал дизайн, отрисовал исходники. Мы подключились с профессиональными корректировками, много спорили, предлагали, согласовывали. Это была увлекательная совместная творческая работа. Все модели в итоге были отшиты на первой в России цифровой швейной фабрике в Екатеринбурге. При производстве применены инновационные материалы и новейшие технологии 3D-моделирования, бесшовного и ультразвукового соединения — всё для достижения максимальной герметичности, воздухо- и водонепроницаемости и пластичности изделий. Коллекция сшита не для продажи. Она имиджевая, и расходится на подарки. Я знаю известных людей, которые уже с удовольствием носят эту одежду.
Все, кому уже удалось примерить изделия, отмечают удобство, продуманность деталей, комфорт. Материалы — высочайшего качества, прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками. Среди моделей, вызвавших наибольшее внимание и даже ажиотаж на недавней выставке «ИННОПРОМ 2019», — горнолыжный комбинезон, тренерский плащ, анорак, аляски.
Одна из наших целей, ради которой мы в сотрудничестве с Минпромом создали имиджевую линейку PUTIN TEAM, — популяризация здорового образа жизни. Эта одежда по применённым в ней технологическим приемам отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и обычных любителей активного отдыха. Мы хотим показать всем, что в России могут шить одежду, не уступающую по исполнению и качеству известным мировым брендам.
— Нет ли проблем с тем, что заказчики «автоматически» больше доверяют иностранным маркам (Италия, Франция, Германия)? Каково ваше отношение к импортозамещению?
— Реализованные нами проекты по созданию передовых швейных фабрик на Урале, наглядно показывают, что политика импортозамещения может быть успешной в отечественной лёгкой промышленности. Мы начинаем создавать активную конкуренцию итальянским, английским и немецким компаниям с многовековой историей и богатыми традициями в сфере оказания индивидуальных и корпоративных услуг, а также в сфере производства мужской одежды премиум класса. А ведь это до недавних времён вообще для российского легпрома было вне зоны досягаемости. Стоит отметить, что возникающая конкуренция в столь высоком сегменте имеет особую ценность, поскольку свидетельствует об уровне развития технологий и дизайна, и является показательной для всей отрасли. С каждым годом доля зарубежных клиентов у нас только увеличивается.
— То есть можно говорить, что экспорт продукции является для вас важным коммерческим направлением?
— Больше четверти продукции SHISHKIN unifofm atelier стабильно уходит за рубеж. В первую очередь на экспорт идут спортивная одежда и частично классические мужские костюмы. Сотрудничество с европейскими международными брендами приносит нашим компаниям порядка 25% всей выручки. Это специфическая ниша с высокой маржинальностью, которая требует максимальной мобилизации всех ресурсов. Наши основные зарубежные заказчики — компании Австрии и Германии. При этом наша одежда продается по всей континентальной Европе. Кроме того, часть клиентов покупает и затем перепродает наши изделия на азиатском рынке.
— Как можно охарактеризовать основную цель вашей работы за все эти годы?
—SHISHKIN давно определил основные векторы развития: это предпринимательский патриотизм, как бы громко эти слова не звучали. Именно поэтому мы с каждым годом увеличиваем опыт создания высококачественной одежды, наращиваем производственную базу и совершенствуем технологии. Россия — великая многонациональная страна с богатой культурой и тысячелетней историей. И все сферы человеческой жизни нашего общества, в том числе и мода, как социокультурный феномен, должны быть самобытными, уникальными и неповторимыми.
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