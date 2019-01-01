Названы самые востребованные в России профессии

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ провело исследование рынка рабочих профессий и специалистов среднего звена в России, сообщает «ФедералПресс».

По итогам опроса среди 26,9 тысяч организаций самой востребованной оказалась профессия продавца-кассира, о ней заявили в 980 случаях. Второе место заняли повара, третье – педагоги педагогам профессионального и дополнительного образования.

В топ-10 по востребованности на рынке также вошли юристы, медсёстры, бухгалтеры и специалисты по закупкам, отмечает Ura.ru.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать потенциального работодателя.

