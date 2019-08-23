Названо самое воздушное тесто

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил образцы слоеного бездрожжевого теста. Результаты эксперимента поступили в распоряжение НСН.

В исследовании участвовали семь брендов: «Черемушки», «Талосто/Без хлопот», «Хлебный дом/Звездное тесто», «Цезарь premium», «Каждый день», «Морозко» и «То, что надо!». Качество и безопасность продукции оценивались по более 60 параметрам.

Все образцы оказались безопасным. Ни в одном из них не обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.

Однако слоеное тесто марок «Морозко» и «Цезарь premium» попали в список товаров с замечаниями, так как в нем нашли неуказанные в составе модифицированные жиры.

Остальные пять брендов «Росконтроль» рекомендует к покупке. Эксперты отметили, что самым воздушным оказалось тесто «Черемушки» - высота выпечки из него составила 6,7 см.

