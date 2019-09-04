Назван необходимый уровень зарплаты врачей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

Дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.

Врач скорой помощи Михаил Коневский во время пресс-конференции НСН назвал минимальную сумму, которую должны получать медицинские работники.

«Средняя зарплата врачей не должна быть ниже 75 тысяч рублей. Это по стране, не только в Москве. Мы богатая страна. У нас ресурсов полно. Куда идут деньги? Как говорил Михаил Задорнов, надо поставить закромам родины дно, чтобы не проваливалось. Чтобы люди получали деньги, тогда будут врачи и в деревнях, и в поселках. Выпускнику дают миллион, чтобы он поехал работать врачом, а там даже негде жить. Или хибара с крысами. Он две недели работает, возвращает миллион и уезжает домой», - заявил он.

