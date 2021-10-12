Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

С 2014 года во время работ по возрождению исторического облика и реставрации ВДНХ было сделано более 20 важных находок и открытий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она рассказала, что в павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки.

«Возрождение ВДНХ - масштабная программа, основополагающее направление которой - реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу», - отметила Наталья Сергунина.

Из находок реставраторов можно отметить горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу - слава!», который считался безвозвратно утерянным, картину «Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года», фресковую живопись 1958 года со сценами уборки урожая.

Также в руках специалистов оказалось около 100 цветных и черно-белых кинопленок. Ранее их использовали местные гиды. Более подробную информацию о находках можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

