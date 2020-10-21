Нарушители ПДД в России попадут в единую цифровую базу

ГИБДД России работает над созданием открытой цифровой платформы, в которую внесут информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Ранее в Госавтоинспекции рассказывали о единой базе, которая позволит различным компаниям проверять своих водителей, как граждан России, так и иностранцев, на предмет многократного нарушения ПДД и лишения водительских прав.

В пресс-службе МВД РФ уточнили, что открытая цифровая платформа создаётся на площадке ведомства совместно с Минкомсвязи.

Первая информация о единой базе ГИБДД появилась ещё весной 2020 года. Изначально предполагалось, что в неё будет вноситься информация о тех водителях, которые намерены работать в такси. Сколько раз нужно нарушить правила движения для попадания в базу не уточняется.

