Нарушители ПДД в России попадут в единую цифровую базу
ГИБДД России работает над созданием открытой цифровой платформы, в которую внесут информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения, сообщает ТАСС.
Ранее в Госавтоинспекции рассказывали о единой базе, которая позволит различным компаниям проверять своих водителей, как граждан России, так и иностранцев, на предмет многократного нарушения ПДД и лишения водительских прав.
В пресс-службе МВД РФ уточнили, что открытая цифровая платформа создаётся на площадке ведомства совместно с Минкомсвязи.
Первая информация о единой базе ГИБДД появилась ещё весной 2020 года. Изначально предполагалось, что в неё будет вноситься информация о тех водителях, которые намерены работать в такси. Сколько раз нужно нарушить правила движения для попадания в базу не уточняется.
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