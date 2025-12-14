Началась продажа билетов на церемонию награждения второго Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий

11 марта 2026 года объявят отели, которые вошли в «Top 100 Business Hotels» по итогам 2025-го. Билеты уже можно приобрести на сайте рейтинга.

Мероприятие пройдет в виде бала по традициям культуры начала XIX века в отеле «Moscow Marriott Imperial Plaza». В настоящий момент эксперты рейтинга готовятся к очной инспекции отелей-претендентов.

В этом году Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий реализуется во второй раз. Целью проекта стало создание системы оценивания, позволяющей найти подходящие отели. В работу также включили гостиницы Геленджика.

Методологию исследования разработали в сотрудничестве с Центром исследований рынка и МАСМИ, сформулировав свыше 90 критериев с помощью экспертов рейтинга — для фармацевтики, IT, финансового и строительного секторов. Рейтинг аккумулирует ключевую информацию: от скорости ответа менеджеров и гибкости условий бронирования до реального состояния инфраструктуры и качества обслуживания в гостиницах.

Отмечается, что первый рейтинг, итоги которого были представлены в начале 2024 года, уже доказал свою значимость. Тогда эксперты изучили свыше двух тысяч российских гостиниц. В ТОП-100 из них вошли «Hyatt Regency» Москва Петровский Парк, «Hotel Astoria» в Санкт-Петербурге, «Radisson Collection Paradise Resort & Spa» в Сочи и другие объекты.