На севере Москвы появится новая магистраль

На севере Москвы появится новая магистраль общегородского назначения, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ», – добавила она.

По словам Княжевской, новым шоссе намерены связать северный участок Московского скоростного диаметра и Ленинградское шоссе. При реализации проекта также реконструируют прилегающую к магистрали улично-дорожную сеть.

На данный момент утвержден план планировки территории. На ней разместится дорога протяженностью в 17 километров.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоМосква

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