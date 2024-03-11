На севере Москвы появится новая магистраль
На севере Москвы появится новая магистраль общегородского назначения, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ», – добавила она.
По словам Княжевской, новым шоссе намерены связать северный участок Московского скоростного диаметра и Ленинградское шоссе. При реализации проекта также реконструируют прилегающую к магистрали улично-дорожную сеть.
На данный момент утвержден план планировки территории. На ней разместится дорога протяженностью в 17 километров.
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