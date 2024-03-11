На севере Москвы появится новая магистраль

Голикова: Реальная заработная плата в России выросла за шесть лет на 30% Производители кормов для домашних животных готовы снизить отпускные цены по требованию ФАС СМИ: Минтранс запросил еще 295 млрд на выкуп иностранных самолетов ВЦИОМ: Явка на президентских выборах составит порядка 71% В России стартовала Масленичная неделя - последняя неделя перед Великим постом