На Москву обрушился тропический ливень
В Москве в среду вечером начался сильный дождь, о котором предупреждали синоптики и мэр города Сергей Собянин.
В некоторых районах столицы вода льет, как из ведра, при этом ливень сопровождается мощными порывами ветра.
Ранее Собянин написал в Twitter, что в столице скоро начнутся гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал в среду вечером москвичам «мозаичный град» и «два ведра воды на квадратный метр».
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