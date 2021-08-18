На Москву обрушился тропический ливень

В Москве в среду вечером начался сильный дождь, о котором предупреждали синоптики и мэр города Сергей Собянин.

В некоторых районах столицы вода льет, как из ведра, при этом ливень сопровождается мощными порывами ветра.

Ранее Собянин написал в Twitter, что в столице скоро начнутся гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал в среду вечером москвичам «мозаичный град» и «два ведра воды на квадратный метр».

