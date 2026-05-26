На Филиппинах стартовали «Дни Москвы»

В столице Филиппин Маниле и втором крупнейшем городе страны Себу в период с 25 по 29 мая 2026 год проходят «Дни Москвы на Филиппинах». В рамках ряда мероприятий анонсировано подписание программ сотрудничества российской столицы с городами островной страны, а также серия культурных событий.

Программа «Дней Москвы» стартовала с подписания программы сотрудничества между правительством Москвы и городом Манила на период с 2026 по 2028 годы. Документ затрагивает основные сферы урбанистического развития: совершенствование транспортных систем, развитие здравоохранения и социальной защиты, а также охрану окружающей среды и безопасности систем жизнеобеспечения. Помимо этого, две столицы нацелены на расширение научных связей и развитие кооперации в сфере бизнеса, образования, спорта и туризма.

В Маниле также пройдет бизнес-форум, посвященный 50-летию установления российско-филиппинских дипломатических отношений. Делегацию от России, в том числе, представляет министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин. В своем выступлении он продемонстрирует коллегам с Филиппин проекты, которые реализует Москва для повышения качества жизни горожан, а также расскажет об инвестиционном потенциале столицы.

В рамках гуманитарной программы пройдет «Российско-Филиппинский шахматный турнир», на котором встретятся российские и филиппинские участники. 20 лучших шахматистов азиатской страны получат возможность принять участие в одновременной игре с российским гроссмейстером Иваном Поповым.

Следующим местом, запланированным для визита делегации правительства Москвы станет старейший город страны Себу. Его представители также нацелены подписать программы сотрудничества на 2026-2028 годы. В августе 2024 года они уже согласовали в онлайн-формате и подписали программу сотрудничества с правительством Москвы на 2024–2027 годы.