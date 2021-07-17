МВД России планирует запустить систему «Паутина» до конца года

МВД России намерено до конца года внедрить систему в своих подразделениях по всей России сервис «Паутина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре ведомства.

В МВД пояснили, что сервис предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных или угнанных автомобилей, либо скрывшихся с мест ДТП.

Кроме того, благодаря «Паутине» возможна автоматизация деятельности подразделений ГИБДД по оформлению зафиксированных дорожными камерами административных правонарушений. Система уже запущена в Центральном федеральном округе.

