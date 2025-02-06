МВД: Мошенники начали использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram

Злоумышленники начали использовать новый способ кражи аккаунтов в Telegram через подключение к фальшивым сетям Wi-Fi. Об этом заявили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Как отметили в ведомстве, мошенники создают собственные сети, которые напоминают реальные.

«С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free», — указали в МВД.

Пользователя, подключившегося к такой сети, просят авторизоваться, но не привычным способом — SMS-кодом на сайте, — а через Telegram. Система просит отправить в сервисный бот шестизначный код. После этого мошенники получают доступ к аккаунту.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники убеждают россиян конвертировать рубли в золото якобы для защиты средств, передать драгоценный металл специальному курьеру или продать его в другом банке и затем перевести средства на «надежный» счет, напоминает Ura.ru.

