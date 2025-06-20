Музей Победы подготовил программу к годовщине начала Великой Отечественной войны

В Москве Музей Победы приглашает всех желающих 21 и 22 июня посетить мемориальный комплекс на Поклонной горе. Для москвичей и гостей столицы будет представлена специальная программа, приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. Реконструкторы в исторических костюмах 1940-х годов ХХ века и военной форме встретят посетителей и расскажут о подготовке советских бойцов, познакомят с фронтовыми агитбригадами и не только.

В День памяти и скорби, 22 июня, музей присоединится ко Всероссийской минуте молчания. Ровно в 12:15 все интерактивные площадки приостановят свою работу, чтобы вспомнить погибших в 1941-1945 годах.

Кроме того, в эти дни на мемориальном комплексе на Поклонной горе прозвучат песни военных лет. В субботу, 21 июня, около легендарной полуторки выступят участники клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Победы», а также артисты и коллективы «Москонцерта». В воскресенье, 22 июня, на площадке «Фронтовая агитбригада» сольную программу представит финалистка проекта «Голос», победитель проектов «Три аккорда» и «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова. На главной сцене музея «Г.О.Р.А.» «Москонцерт» представит спектакль «Левша», а кроме того, выступит ансамбль аккордеонистов «НЕМО».

Самых любознательных пригласят проверить свои знания в увлекательном квизе по серии книг «Великие люди великой страны» от издательства «Эксмо». Дети и взрослые смогут пройти квест «Вперед к Победе» сразу по шести разным маршрутам. Всего же около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Все выходные в течение дня будут проходить бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Поклонной горе в сопровождении экскурсоводов.

