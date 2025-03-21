Мурашко: В России смертность от ВИЧ снизилась на 19%
Смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе коллегии Роспотребнадзора.
«Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%», - заявил Мурашко, подчеркнув, что это хороший показатель.
По словам главы Минздрава, сегодня охват антиретровирусной терапией в стране составляет 90,5%.
Ранее глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал, что в России около 30 тысяч людей молодого, трудоспособного возраста ежегодно умирают от ВИЧ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru