Мурашко: В России смертность от ВИЧ снизилась на 19%

Смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе коллегии Роспотребнадзора.

«Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние 5 лет на 19%», - заявил Мурашко, подчеркнув, что это хороший показатель.

По словам главы Минздрава, сегодня охват антиретровирусной терапией в стране составляет 90,5%.

Ранее глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал, что в России около 30 тысяч людей молодого, трудоспособного возраста ежегодно умирают от ВИЧ, пишет RT.

