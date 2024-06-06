Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа

В России успешно выстроена система оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, страна готова к противостоянию новым угрозам таким, как птичий грипп. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Высокая летальность»: Россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9

По его словам, власти РФ готовы своевременно реагировать на появление случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).Его зафиксировали в Мексике. Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что что странам следует усилить наблюдение за штаммом птичьего гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:РоссияИнфекцияПтичий ГриппМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры