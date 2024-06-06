Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа
В России успешно выстроена система оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, страна готова к противостоянию новым угрозам таким, как птичий грипп. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
По его словам, власти РФ готовы своевременно реагировать на появление случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).Его зафиксировали в Мексике. Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что что странам следует усилить наблюдение за штаммом птичьего гриппа.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru