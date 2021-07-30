Мурашко поддержал предложение увеличить компенсацию за осложнения после прививки

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что размер единовременного пособия, которые выплачивается гражданам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации, может быть увеличен, сообщает РБК.

Сумма данной выплаты была утверждена ещё в 2000 году и составляет 10 тысяч рублей. На компенсацию могут претендовать граждане, вследствие прививки ставшие инвалидами. Родственники, в случае его смерти, могут получить 30 тысяч рублей.

В ответе главы Минздрава депутату Госдумы от «Справедливой России» Федоту Тумусову говорится, что в министерстве считают целесообразным «пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия».

Ранее парламентарий направил в Минздрав предложение страховать жизнь и здоровье каждого прививающегося от коронавируса на 10 миллионов рублей, сообщает Ura.ru. По мнению Тумусова, это должно простимулировать граждан вакцинироваться.

