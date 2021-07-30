Мурашко поддержал предложение увеличить компенсацию за осложнения после прививки
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что размер единовременного пособия, которые выплачивается гражданам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации, может быть увеличен, сообщает РБК.
Сумма данной выплаты была утверждена ещё в 2000 году и составляет 10 тысяч рублей. На компенсацию могут претендовать граждане, вследствие прививки ставшие инвалидами. Родственники, в случае его смерти, могут получить 30 тысяч рублей.
В ответе главы Минздрава депутату Госдумы от «Справедливой России» Федоту Тумусову говорится, что в министерстве считают целесообразным «пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия».
Ранее парламентарий направил в Минздрав предложение страховать жизнь и здоровье каждого прививающегося от коронавируса на 10 миллионов рублей, сообщает Ura.ru. По мнению Тумусова, это должно простимулировать граждан вакцинироваться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Мурашко поддержал предложение увеличить компенсацию за осложнения после прививки
- «Такими нужно гордиться». Песков назвал героем травмированную рапиристку Мартьянову
- Стал известен соперник Хачанова в финале Олимпиады в Токио
- Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал токийской Олимпиады в миксте
- Российский дзюдоист Башаев стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио
- Лукашенко не исключил размещение российских войск в Белоруссии
- Генконсульство призвало российских туристов в Анталье готовиться к эвакуации из-за пожаров
- Япония снова обновила суточный максимум заражений коронавирусом
- Назван процент заразившихся COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»
- Тарасова назвала свинарником олимпийскую сборную США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru