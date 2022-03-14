Москвичи смогут круглосуточно получить консультацию по вопросам проживания в соцучреждениях
В Москве с 15 марта заработает круглосуточная горячая линия по вопросам стационарного социального обслуживания. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эксперты горячей линии стараются решить запрос за один звонок, при этом подробная и качественная консультация в удобное время помогает сделать помощь адресной и своевременной.
Ракова отметила, что за год уже было принято и обработано более 20 тысяч звонков, было принято решение сделать горячую линию круглосуточной.
Сообщается, что получить консультацию можно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также можно отправить по электронной почте: socialdom@mos.ru.
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