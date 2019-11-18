Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Жители столичного региона в середине этой рабочей недели ощутят на себе повышение атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Метеоновости», отмечая, что оно будет достигать 787,5 мм рт. ст. При этом специалисты подчеркнули, что этом столбики термометров опустятся до минусовых значений.
Как сообщает телеканал «360», похолодание станет ощутимым уже со вторника. В Гидрометцентре пояснили, что со среды термометры покажут минусовые значения не только в темное время суток, но и днем. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «наступает нормальная зима». При этом он подчеркнул, что пока сильных морозов не прогнозируется.
Ранее в беседе с НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что погода в столичном регионе в начале недели будет однородной и без осадков. По её словам, к середине недели ожидается небольшое похолодание, но разброс показателей термометра будет незначительным.
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