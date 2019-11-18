Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Как сообщает телеканал «360», похолодание станет ощутимым уже со вторника. В Гидрометцентре пояснили, что со среды термометры покажут минусовые значения не только в темное время суток, но и днем. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «наступает нормальная зима». При этом он подчеркнул, что пока сильных морозов не прогнозируется.

Ранее в беседе с НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что погода в столичном регионе в начале недели будет однородной и без осадков. По её словам, к середине недели ожидается небольшое похолодание, но разброс показателей термометра будет незначительным.