Москве предрекли «великую сушь»
Жителей Москвы ожидает жаркая и сухая погода: согласно прогнозам центра погоды «Фобос», к выходным температура воздуха повысится до +28…+31°С.
Синоптики отмечают, что в первой половине июня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Однако дожди не успели напитать почву, в том числе и из-за температур, превышающих климатическую норму на 2-5 градусов.
Согласно прогнозам, ближайшей ночью территорию столичного региона пересечет атмосферный фронт, который может принести кратковременные дожди. Затем Москва надолго попадет под влияние антициклона, который вместе с мощной волной тепла усилит засушливые тенденции.
Синоптики обещают, что среда и четверг будут «относительно прохладными» — дневная температура будет держаться на отметке около +24…+27°С. С пятницы воздух начнет активно прогреваться, к выходным потеплеет до +28…+31°С, и жара сохранится в начале следующей недели.
В центре «Фобос» подчеркнули, что погода будет неблагоприятной для метеозависимых людей. Кроме того, синоптики предупредили о повышении опасности возникновения природных пожаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Губерниев опроверг сообщения об отстранении от эфиров «Матч ТВ»
- Сборная Португалии обыграла венгров со счетом 3:0 на Евро-2020
- Власти Черногории попросили Россию возобновить прямое авиасообщение
- Москве предрекли «великую сушь»
- Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
- Еще пять регионов России ужесточили ограничения из-за COVID-19
- СМИ: Бузова участвовала в эфире на «Матч ТВ» в нетрезвом состоянии
- Сенатор оценил идею штрафовать за шины с шипами летом
- Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США
- В Госдуме предложили ввести ограничения на въезд в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru