Москве предрекли «великую сушь»

Жителей Москвы ожидает жаркая и сухая погода: согласно прогнозам центра погоды «Фобос», к выходным температура воздуха повысится до +28…+31°С.

Синоптики отмечают, что в первой половине июня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Однако дожди не успели напитать почву, в том числе и из-за температур, превышающих климатическую норму на 2-5 градусов.

Согласно прогнозам, ближайшей ночью территорию столичного региона пересечет атмосферный фронт, который может принести кратковременные дожди. Затем Москва надолго попадет под влияние антициклона, который вместе с мощной волной тепла усилит засушливые тенденции.

Синоптики обещают, что среда и четверг будут «относительно прохладными» — дневная температура будет держаться на отметке около +24…+27°С. С пятницы воздух начнет активно прогреваться, к выходным потеплеет до +28…+31°С, и жара сохранится в начале следующей недели.

В центре «Фобос» подчеркнули, что погода будет неблагоприятной для метеозависимых людей. Кроме того, синоптики предупредили о повышении опасности возникновения природных пожаров.

