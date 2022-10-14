«Москва гнилая»: Депутат ГД возмутился выполненным лишь наполовину планом по мобилизации

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что обсудит с коллегами по комитету по обороне раздачу повесток у метро в Москве.

«Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен», - сказал Соболев изданию «Подъем».

Парламентарий указал, что повестки в рамках частичной мобилизации должны получать люди, которые служили и имеют военно-учетную специальность.

Военкомат Москвы уже опроверг раздачу повесток у метро.

Ранее депутат Госдумы Сергей Морозов предложил расстреливать офицеров, отправивших мобилизованных на передовую без подготовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

