«Москва гнилая»: Депутат ГД возмутился выполненным лишь наполовину планом по мобилизации
Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что обсудит с коллегами по комитету по обороне раздачу повесток у метро в Москве.
«Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен», - сказал Соболев изданию «Подъем».
Парламентарий указал, что повестки в рамках частичной мобилизации должны получать люди, которые служили и имеют военно-учетную специальность.
Военкомат Москвы уже опроверг раздачу повесток у метро.
Ранее депутат Госдумы Сергей Морозов предложил расстреливать офицеров, отправивших мобилизованных на передовую без подготовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru