Московского пенсионера признали умершим по ошибке

Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы добилась восстановления прав 79-летнего мужчины, которого ранее по ошибке признали умершим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

За помощью в прокуратуру обратилась дочь пенсионера. Она рассказала, что родственникам передали свидетельство о смерти мужчины. В органах власти также была сделана необходимая актовая запись.

При этом пенсионер оставался живым, однако по состоянию здоровья не мог защищать свои права сам. Прокуратура от его лица подала иск в суд об аннулировании записей о смерти.

Отмечается, что требования были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение предписано немедленно исполнить.

