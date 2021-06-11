Московского пенсионера признали умершим по ошибке
Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы добилась восстановления прав 79-летнего мужчины, которого ранее по ошибке признали умершим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
За помощью в прокуратуру обратилась дочь пенсионера. Она рассказала, что родственникам передали свидетельство о смерти мужчины. В органах власти также была сделана необходимая актовая запись.
При этом пенсионер оставался живым, однако по состоянию здоровья не мог защищать свои права сам. Прокуратура от его лица подала иск в суд об аннулировании записей о смерти.
Отмечается, что требования были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение предписано немедленно исполнить.
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