Московские театры начали штрафовать за несоблюдение масочного режима

Дом культуры имени Зуева может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей по результатам проверки Роспотребнадзором соблюдения масочного режима в московских театрах. Об этом журналистам сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

По словам Худобородова, обнаружены нарушения масочного режима зрителей внутри театра. «В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но в большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями», - отметил чиновник.

Также чиновник заявил, что среди нарушений также - отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Худобородов отметил, что за подобные нарушения судом может быть назначен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В связи с этим глава столичного департамента культуры Александр Кибовский призвал москвичей соблюдать меры безопасности в театрах. «Ведь ваши нарушения в конечном счете для театров - санкции, вплоть до прекращения творческого процесса», - сказал Кибовский.



