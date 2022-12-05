Московские коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Более 700 объектов в Донецке подготовлено к зиме при участии специалистов комплекса городского хозяйства Москвы . Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подписанного Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время более чем на 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период», — отметил вице-мэр.

Работы проводились в тесном взаимодействии с администрацией ДНР. На объектах одновременно задействовали более двух тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства столицы, почти 240 единиц различной техники.

Бирюков подчеркнул, что все сотрудники столичных коммунальных служб работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила в кратчайшие сроки провести подготовительные мероприятия. Сейчас в Донецке находятся бригады коммунальщиков Москвы, которые помогают коллегам поддерживать регламентную работу систем жизнеобеспечения.

