Мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку
Аферисты в России придумали новую схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку, сообщает ТАСС со ссылкой МВД России.
Мошенники звонят гражданам и представляются инженером оператора сотовой связи, после чего заявляют о необходимости проверки телефонной линии и просят нажать комбинацию цифр и символов.
Если их нажать, злоумышленники получат доступ к sim-карте и будут делать звонки за счет абонента. Они также могут получить доступ к мобильному банку жертвы.
В случае такого звонка в министерстве рекомендуется прерывать его и незамедлительно заканчивать разговор.
Ранее МВД предупредило, что мошенники могут списать крупные суммы со счетов при звонках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru