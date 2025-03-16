Мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку

Мошенники звонят гражданам и представляются инженером оператора сотовой связи, после чего заявляют о необходимости проверки телефонной линии и просят нажать комбинацию цифр и символов.

Если их нажать, злоумышленники получат доступ к sim-карте и будут делать звонки за счет абонента. Они также могут получить доступ к мобильному банку жертвы.

В случае такого звонка в министерстве рекомендуется прерывать его и незамедлительно заканчивать разговор.

Ранее МВД предупредило, что мошенники могут списать крупные суммы со счетов при звонках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

