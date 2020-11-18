Мосгорсуд признал законность приговора по делу «Седьмой студии»
Мосгорсуд в среду признал законность приговора по делу о хищении 129 млн рублей, фигурантом которого проходил режиссёр Кирилл Серебренников.
Как сообщает пресс-служба суда, приговор по делу «Седьмой студии» оставлен без изменений. Кроме того, суд отклонил апелляции фигурантов и оставил в силе решение о взыскании полной суммы хищения.
Отмечается, что апелляционные жалобы подали все обвиняемые, кроме Серебренникова, в связи с чем Мосгорсуд проверил законность приговора в целом.
В июне столичный Мещанский суд приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского, а также бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина к штрафам и условным срокам. С фигурантов дела «Седьмой студии» взыскали 129 млн рублей ущерба.
Дело о мошенничестве против бывшей чиновницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали на статью «халатность» и прекратили за истечением срока давности. Между тем, обвинение просило реальные сроки для всех фигурантов дела.
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