Мишустин предложил ввести в России «налог на жадность»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что считает оправданными дополнительные налоги для компаний, которые агрессивно выводят прибыль за рубеж, сообщает Ura.ru.

В ходе своего доклада в Госдуме председатель правительства отметил, что за жадность следует «платить» и к такому бизнесу необходимо применять прогрессивные ставки налога, либо использовать другие механизмы.

«Платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди», - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина обратился к депутатам и сказало, что правительство ждёт от них соответствующих предложений, которые не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт.

Ранее Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты является жадность отдельных производителей и торговых сетей, сообщает RT.

