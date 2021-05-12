Мишустин предложил ввести в России «налог на жадность»
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что считает оправданными дополнительные налоги для компаний, которые агрессивно выводят прибыль за рубеж, сообщает Ura.ru.
В ходе своего доклада в Госдуме председатель правительства отметил, что за жадность следует «платить» и к такому бизнесу необходимо применять прогрессивные ставки налога, либо использовать другие механизмы.
«Платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди», - подчеркнул Мишустин.
Глава кабмина обратился к депутатам и сказало, что правительство ждёт от них соответствующих предложений, которые не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт.
Ранее Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты является жадность отдельных производителей и торговых сетей, сообщает RT.
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