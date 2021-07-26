Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Доценко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексея Доценко. Распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — отмечается в документе.

Доценко родился в 1975 года во Всеволожске (Ленинградская область), в 1998 году окончил Российский государственный гидрометеорологический институт в Петербурге по специальности метеоролог. Свою карьеру в ФАС Доценко начал в 2004 году, возглавив управление информатизации, автоматизации и общественных связей. Три года спустя чиновника назначили главой административного управления. Пост замруководителя ФАС Доценко занял в 2012 году.

