Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Доценко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексея Доценко. Распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — отмечается в документе.
Доценко родился в 1975 года во Всеволожске (Ленинградская область), в 1998 году окончил Российский государственный гидрометеорологический институт в Петербурге по специальности метеоролог. Свою карьеру в ФАС Доценко начал в 2004 году, возглавив управление информатизации, автоматизации и общественных связей. Три года спустя чиновника назначили главой административного управления. Пост замруководителя ФАС Доценко занял в 2012 году.
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