Минздрав сохранил действующий порядок получения медсправок до 2022 года
Минздрав РФ продлил действующий порядок медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение было принято «с учётом поступающих обращений от гражданского общества».
В ведомстве уточнили, что продолжат экспертную работу с целью усовершенствовать медосвидетельствование и «расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя».
Ранее в Минздраве заявили, что для получения или обмена водительских прав гражданам придётся сдавать анализы крови и мочи, что позволит выявить хронических алкоголиков или употребляющих запрещённые вещества. Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года.
Эксперты заявили, что новые правила приведут к удорожанию справки, после чего граждане, не желающие тратить лишние деньги и время, поспешили к врачам в надежде пройти медкомиссию по старым правилам. Это привело к образованию огромных очередей и росту недовольства.
Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила «чушью», после чего Минздрав перенёс дату вступления приказа сначала на 1 июля 2020 года, а затем на 1 января 2021 года, пообещав переписать уже утвержденный документ.
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