Минздрав России утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Министерство здравоохранения России утвердило порядок направления населения на углубленную диспансеризацию, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них», — отмечается в сообщении Минздрава.

Программа углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус россиян стартовала 1 июля. Процедура не является обязательной, граждане могут отказаться от ее прохождения. Планировалось, что для начала программы углубленной диспансеризации правительство выделит регионам страны около 6 млрд рублей.

