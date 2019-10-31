Минздрав отметил усиление кадрового потенциала столичных поликлиник

В российской столице усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины – поликлиник. Таки выводы содержатся в опубликованных в СМИ данных министерства здравоохранения РФ. Согласно этой статистике, в Москве за прошлый год стало почти на две тысячи больше врачей по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Рост численности медиков в городе составил 3,5% - 1822 специалиста. Констатируется, что российская столица показывает положительную динамику численности врачей первичного звена. Кроме того, как отмечают в департаменте здравоохранения Москвы, до конца текущего года для столичных поликлиник будет приобретено до двух тысяч единиц диагностического оборудования. Закупки проводятся в рамках программы модернизации городского здравоохранения.

Между тем, глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в следующем году в планах значится модернизация оборудования для лучевой диагностики. В поликлиниках появятся около ста единиц так называемой «тяжелой» техники: рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

