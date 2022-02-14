Минздрав одобрил проведение третей фазы испытаний препарата для ингаляций от COVID-19

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических испытаний препарата от коронавируса «Амбервин» отечественной компании «Промомед». Информация появилась в государственном реестре лекарственных средств.

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Отмечается, что «Амбервин» может применяться как для ингаляций, так и для инъекций.

По данным реестра, в третьей фазе клинических исследований примут участие 350 пациентов 10 медучреждений страны. Исследования планируется завершить к 31 декабря 2022 года.

Осенью 2021 года компания «Промомед» сообщила о регистрации в России первого инъекционного препарата прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». В конце декабря Минздрав включил препарат в перечень рекомендуемых при лечении от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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