Минздрав одобрил проведение третей фазы испытаний препарата для ингаляций от COVID-19

Отмечается, что «Амбервин» может применяться как для ингаляций, так и для инъекций.

По данным реестра, в третьей фазе клинических исследований примут участие 350 пациентов 10 медучреждений страны. Исследования планируется завершить к 31 декабря 2022 года.

Осенью 2021 года компания «Промомед» сообщила о регистрации в России первого инъекционного препарата прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». В конце декабря Минздрав включил препарат в перечень рекомендуемых при лечении от коронавируса.

