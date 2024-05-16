Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения

Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России не будут обесценены, заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, передает ТАСС.

Он отметил, что никаких проблем у тех, кто получил диплом бакалавра, не будет. Также издержки не грозят студентам, которые сейчас находятся в процессе получения диплома бакалавра.