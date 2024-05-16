Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России не будут обесценены, заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, передает ТАСС.
Он отметил, что никаких проблем у тех, кто получил диплом бакалавра, не будет. Также издержки не грозят студентам, которые сейчас находятся в процессе получения диплома бакалавра.
С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы.
Отмена бакалавриата позволит вернуться к советской системе образования, пояснил ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам Нилова, также необходимо отказаться от ЕГЭ, как института контроля. При этом наибольшее внимание стоит уделять не наименованию конкретной ступени образования, а знаниям, которые получают российские студенты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru