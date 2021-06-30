Министр труда признал требования властей Астраханской области для выплат незаконными
Требования властей Астраханской области о предоставлении дохода за весь год для назначения выплат на детей от трех до семи лет незаконны. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
В ходе прямой линии к президенту обратилась жительница Астраханской области и пожаловалась, что в регионе отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за 2020 год, однако, в постановлении такого требования нет.
Путин пообещал, что у нее возьмут контакты и «обязательно решат этот вопрос».
Ранее сообщалось, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий на детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
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