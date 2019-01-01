МГИК: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов МГД

На выборы депутатов Мосгордумы в качестве кандидатов зарегистрированы 216 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии. При этом, как отмечает АГН «Москва», документы на регистрацию предоставили 290 человек.

Между тем, в Мосгоризбиркоме отметили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили эту работу – они рассмотрели все представленные кандидатами документы. Еще 20 комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов во вторник, 16 июля.

Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской Думы стартовала 6 июня. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Ранее НСН писала, что в листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом стало известно после выхода нового расследования НТВ, которое накануне вечером показали в эфире телеканала.

По информации Мосизбиркома, в числе прибегнувших к такому способу кандидатов – Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Иван Жданов. Между тем, как отмечает НТВ, они с этим утверждением категорически не согласны и попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.







