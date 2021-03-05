Метеоролог сделал прогноз на длинные выходные в столичном регионе

Москву и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры и метели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу будет «очень хороший солнечный день», при этом в воскресенье ожидаются скачки давления до 730 мм ртутного столба. Сильный западный ветер достигнет скорости 20 метров в секунду, ожидается 5-6 сантиметров осадков.

Как отмечает «Радио 1», к 8 марта снег уляжется, а температура пойдет вниз. Самой холодной станет температура в среду: от -20 до -15 градусов.





