Метеоролог сделал прогноз на длинные выходные в столичном регионе
Москву и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры и метели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в субботу будет «очень хороший солнечный день», при этом в воскресенье ожидаются скачки давления до 730 мм ртутного столба. Сильный западный ветер достигнет скорости 20 метров в секунду, ожидается 5-6 сантиметров осадков.
Как отмечает «Радио 1», к 8 марта снег уляжется, а температура пойдет вниз. Самой холодной станет температура в среду: от -20 до -15 градусов.
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