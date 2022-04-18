МегаФон запустил продажу восстановленных смартфонов

МегаФон начал продажи восстановленных смартфонов к программе trade-in, которая позволяет получить скидку на новый гаджет в обмен на старый. Также в салонах оператора появится новая услуга — прямой выкуп техники у клиентов.

Отмечается, что продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине МегаФона, на все гаджеты действует гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят диагностику, тестирование и, если потребуется, замену компонентов.

Так, на первом этапе услугой могут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья. Клиентам МегаФона доступно свыше 200 моделей восстановленных смартфонов брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. Подчеркивается, что покупатель может вернуть устройство по гарантии или рассчитывать на замену.

Директор по продажам МегаФона Давид Борзилов отметил, что компания видит большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники.

«В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тысяч рублей», — сказал Борзилов.

По его словам, новый формат продаж позволит компании удовлетворить спрос тех клиентов, которые предпочитают пользоваться современными гаджетами, но при этом не готовы переплачивать.

Смартфоны поставляет дочерняя компания МегаФон Ритейла — Smart Bazar. Компания уже более двух лет активно работает в сегменте восстановленной цифровой техники, предоставляя полный цикл услуг. Smart Bazar передаются устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях МегаФона и «Связного». Весомую их часть составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу из-за незначительного дефекта упаковки.

Как рассказал генеральный директор Smart Bazar Александр Ельчин, восстановленный смартфон почти ничем не отличается от нового, каждое устройство проверяют по 55 параметрам, чтобы предоставить покупателям только лучший товар. Он подчеркнул, что появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для клиентов.

Кроме того, до конца апреля в салонах МегаФона появится новый сервис. Так, клиенты смогут сдать свой гаджет и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту. Сервис гарантирует безопасность, позволяет сэкономить время и средства на продвижение рекламного предложения в онлайн-сервисах. Чтобы сдать смартфон, клиенту необходимо иметь при себе паспорт и устройство.

