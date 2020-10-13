Медведев считает возможным раздать всем в РФ бесплатные лекарства

Дмитрий Медведев предложил обеспечить бесплатное получение гражданами России лекарственных препаратов, которые назначаются по рецепту врача. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» заявил на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

По задумке политика, добиться такой цели можно за счёт использования механизма обязательного лекарственного страхования в стране по примеру ОМС, передает Ura.ru.

Бывший премьер-министр предложил в новой программе единороссов уделить особое внимание сфере здравоохранения, в частности ее цифровизации. Среди ключевых направлений он обозначил поддержку медработников, развитие отечественной фармацевтической промышленности и ряд других аспектов.

