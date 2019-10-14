Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал губернаторам регионов на факты манипуляций со статистическими данными. Как сообщает ТАСС, глава кабмина потребовал от руководителей регионов прекратить подобное поведение и предупредил о последствиях.

По его словам, губернаторы скрывали истинные показатели смертности. Он указал на факты манипуляций с данными по онкологии и сердечно-сосудистым патологиям.

«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило — скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали — добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Вранье это необходимо прекращать», — заявил Медведев.

Также глава правительства потребовал от губернаторов выяснить, почему в 36 регионах страны растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Напомним, разбор ситуации произошёл на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов будет расширен на 23 позиции с будущего года. Кроме того, кабинет министров также решил в будущем году дополнительно профинансировать борьбу с онкологическими заболеваниями. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

