МЧС России предложило разрешить дачникам разводить костры на участках

Российским дачникам могут разрешить разводить костры и сжигать мусор в пределах участка. Соответствующий проект постановления МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает исправить один из пунктов Правил противопожарного режима в РФ, запрещающий разведение огня на землях общего пользования и территориях частных домовладений.

МЧС может разрешить дачникам сжигать мусор, траву, и листву на участках: сейчас их уничтожение допускается только в местах, специально установленных властями, отмечает телеканал «360».

Кроме того, из правил противопожарного режима планируют исключить запрет на приготовление пищи на открытом огне.

Ранее в России ужесточили правила разведения костров на дачных участках, запретив дачникам сжигать мусор. Нарушителям грозит административная ответственность, напоминает Ura.ru. Запрет не распространяется на сжигание сучьев и остатков травы, а также разведение костров для пикника на расстоянии не менее пяти метров от любых построек.

