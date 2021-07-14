МЧС России предложило разрешить дачникам разводить костры на участках
Российским дачникам могут разрешить разводить костры и сжигать мусор в пределах участка. Соответствующий проект постановления МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает исправить один из пунктов Правил противопожарного режима в РФ, запрещающий разведение огня на землях общего пользования и территориях частных домовладений.
МЧС может разрешить дачникам сжигать мусор, траву, и листву на участках: сейчас их уничтожение допускается только в местах, специально установленных властями, отмечает телеканал «360».
Кроме того, из правил противопожарного режима планируют исключить запрет на приготовление пищи на открытом огне.
Ранее в России ужесточили правила разведения костров на дачных участках, запретив дачникам сжигать мусор. Нарушителям грозит административная ответственность, напоминает Ura.ru. Запрет не распространяется на сжигание сучьев и остатков травы, а также разведение костров для пикника на расстоянии не менее пяти метров от любых построек.
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