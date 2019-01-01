Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года
Программу по предоставлению материнского капитала предложили продлить до 2025 года. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кроме того, она подчеркнула, что в верхней палате парламента предложили «распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей» и семей с детьми-инвалидами.
Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Ранее она была продлена до конца 2021 года. Сертификат выдается за рождение или усыновление второго или последующего ребенка. Сумма материнского капитала на данный момент превышает 453 тысячи рублей.
Ранее НСН писала, что кабмин рассматривает возможность выдачи материнского капитала при рождении в семье первенца. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в стране необходимы дополнительные меры, мотивирующие семьи к появлению детей.
Этот шаг стал бы серьёзной поддержкой российских семей и помог бы выправить демографию, заверил в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что правительство должно быть готово к этой мере финансово.
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