Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

Программу по предоставлению материнского капитала предложили продлить до 2025 года. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, она подчеркнула, что в верхней палате парламента предложили «распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей» и семей с детьми-инвалидами.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Ранее она была продлена до конца 2021 года. Сертификат выдается за рождение или усыновление второго или последующего ребенка. Сумма материнского капитала на данный момент превышает 453 тысячи рублей.