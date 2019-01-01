«Марш за свободу Ильи Голунова» остался без организаторов
Организаторы «Марша за свободу Ильи Голунова» сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию, передает
Уточняется, что такое решение они приняли после переговоров с руководством департамента региональной безопасности Москвы и вице-мэром Александром Горбенко.
Организаторы добавили, что считают «основную задачу инициированного мероприятия выполненной».
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. Позже столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.
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