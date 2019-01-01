«Марш за свободу Ильи Голунова» остался без организаторов

Организаторы «Марша за свободу Ильи Голунова» сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию, передает

Уточняется, что такое решение они приняли после переговоров с руководством департамента региональной безопасности Москвы и вице-мэром Александром Горбенко.

Организаторы добавили, что считают «основную задачу инициированного мероприятия выполненной».

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. Позже столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

