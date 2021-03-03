Малоинвазивные процедуры будут проводить в горбольнице Королева

В городской больнице подмосковного города Королев начнут проводить малоинвазивные процедуры после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в больнице был проведен капитальный ремонт, в том числе обновлена операционная. Согласно заявлению главврача больницы Эдуарда Шпилянского, малоинвазивные операции позволят сократить сроки реабилитации пациентов. Малоинвазивная хирургия направлена на то, чтобы минимизировать степень вмешательства в организм и травмирования тканей.

Как отмечает «Радио 1», таких операционных в РФ всего шесть, одна из которых также находится в Подмосковье - в Одинцово.





