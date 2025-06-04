«Маленькая смерть»: Доктор Мясников рассказал, как ему стало плохо на съемках

Телеведущий и врач Александр Мясников едва не умер на съемках. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Как отметил Мясников, речь идет о юбилейном выпуске передачи, вышедшем 28 апреля. В программе соведущий медика, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, встал на живот коллеге «туда, где кончается грудь».

«Я чувствую, раз — и я отъезжаю... Пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — поделился ведущий.

Мясников назвал инцидент маленькой смертью.

Ранее Александр Мясников рассказал, что ежедневно употребляет небольшую дозу алкоголя и раз в две-три недели ест лапшу быстрого приготовления, пишет 360.ru.

