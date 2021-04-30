Расследование привело «Кривую линию» в Росреестр

С жалобой на бездействие судебных приставов обратился в «Кривую линию НСН» житель Подмосковья Александр Иванов. Ситуация до боли банальна. В Новгородской области у него объявился двойник. Сначала в апреле прошлого года со счета Александра были списаны деньги по исполнительному производству в отношении его полного тезки. После недолгих объяснений с ведомством средства вернулись. А затем в ноябре новгородские приставы сами позвонили Александру Иванову и проинформировали об аресте его имущества. При этом они не скрывали, что это ошибка программы и попросили написать заявление об отмене исполнительного производства, на основании которого арест будет снят.

Но в марте нынешнего года неожиданно выяснилось, что в Росреестре Московской области, куда обратился Александр, по-прежнему имеются сведения о запрете на регистрационные действия, и снять дом с кадастрового учета не представляется возможным. Росреестр свалил вину на происходящее на приставов, что якобы именно они не сняли арест и не направили сведения в электронном виде. В свою очередь приставы заверяли в обратном. Повторно же направить информацию в электронном виде в Росреестр приставы не могут из-за алгоритма программы, т.к. в их базе статус имущества не имеет отметки об аресте. Далее началась эпопея с почтовыми отправлениями. Подозревая во всех своих бедах новгородских приставов, Александр обратился в «Кривую линию» с жалобой на их бездействие.

Но в ходе расследования НСН выяснилось, что претензий к судебным приставам особых и нет. Арест был снят, информация направлена в установленном порядке в Росреестр Московской области. Все четко по регламенту. Об этом нам сообщил врио главного судебного пристава Новгородской области г-н Казагышев в официальном ответе на запрос.

Для получения дополнительной информации «Кривая линия» связалась с Александром Ивановым. И тут сюжет получил неожиданный поворот. Как рассказал корреспонденту НСН Александр, после запроса НСН в ФССП Новгородской области, на его адрес пришла копия уведомления о снятия ареста с имущества. Это официальное письмо он приложил к кадастровому делу и через МФЦ направил в Росреестр. Однако заверенная всеми печатями копия ведомство не устроила. Со слов Александра, «по телефону сотрудница Росреестра Иванова Мария Сергеевна в негативном ключе сказала, что мы можем делать, что хотим, но будет так, как сказала она. У них свои регламенты, прийти письмо должно им от судебных приставов. Более того, она ничего смотреть и проверять не будет, она занята и это не входит в её должностные обязанности».

Тем временем, все возможные сроки рассмотрения заявления Росреестром уже давно истекли, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Выходит, что свою работу не выполняет Росреестр» - резюмировал Александр Иванов.

Его точку зрения подтверждают и поступающие на «Кривую линию» сообщения. Буквально на днях к нам обратился Константин Лузгин. В его случае Управление Росреестра по Москве не исполняет вступившее в законную силу решение суда. Но, что характерно, в ЕГРН точно также не отражается направляемая службой судебных приставов информация о снятии ранее наложенных ограничений на имущество. В связи с невозможностью направления постановлений о снятии арестов в Росреестр по каналам межведомственной связи приставы вынуждены давать поручения об их передаче через МФЦ.

Получается, что широко разрекламированный ЕГРН, в разработку которого вложены миллиарды, неработоспособен, хотя глава ведомства г-н Скуфинский давно рапортовал Президенту о готовности ресурса?

Проблема остается, несмотря на то, что Росреестр давно уже выведен из структуры Минэкономразвития и подчиняется напрямую Правительству. Хотелось бы, что заместитель председателя Правительства Александр Оверчук, курирующий данное направление, обратил самое пристальное внимание на деятельность ведомства и принял кардинальные меры по наведению должного порядка.