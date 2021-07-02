Кремль: Введение локдауна в России не обсуждается

Введение локдауна в России не обсуждается, необходимо прививаться от коронавируса, чтобы так было всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, никто не хочет локдаунов, такой вопрос даже не обсуждается.