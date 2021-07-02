Кремль: Введение локдауна в России не обсуждается
2 июля 202113:32
Введение локдауна в России не обсуждается, необходимо прививаться от коронавируса, чтобы так было всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, никто не хочет локдаунов, такой вопрос даже не обсуждается.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
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2 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru