Голикова: Новая налоговая выплата коснется более 4 млн семей
23 апреля 202611:06
Новая семейная налоговая выплата в России охватит свыше 4 млн семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Зампред правительства напомнила, что в стране введена налоговая выплата для работающих граждан с двумя и более детьми и с невысокими доходами, пишет RT.
«Это у нас охватит более 4 миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», - цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее Социальный фонд сообщил, что работающие россияне-родители двух и более детей с 1 июня смогут получить ежегодную семейную выплату.
