Конюхов впервые в мире пересечет Тихий океан на катамаране на солнечных батареях
14 апреля 202116:44
Федор Конюхов намерен первым в мире пересечь Тихий океан на катамаране с электродвигателем на российских солнечных батареях, передает ТАСС.
Его поход начнется с портового города Вальпараисо в Чили в декабре 2021 года и закончится в австралийском Брисбене. Конюхов проплывет свыше 16,5 тысячи километров.
Катамаран собирается в Великобритании, он имеет длину в 11 метров и ширину в 7 метров, водоизмещение 2,2 тонны, он может работать в беспилотном режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru