Конюхов впервые в мире пересечет Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Федор Конюхов намерен первым в мире пересечь Тихий океан на катамаране с электродвигателем на российских солнечных батареях, передает ТАСС.

Его поход начнется с портового города Вальпараисо в Чили в декабре 2021 года и закончится в австралийском Брисбене. Конюхов проплывет свыше 16,5 тысячи километров.

Катамаран собирается в Великобритании, он имеет длину в 11 метров и ширину в 7 метров, водоизмещение 2,2 тонны, он может работать в беспилотном режиме.

