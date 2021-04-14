Конюхов впервые в мире пересечет Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Федор Конюхов намерен первым в мире пересечь Тихий океан на катамаране с электродвигателем на российских солнечных батареях, передает ТАСС.

Его поход начнется с портового города Вальпараисо в Чили в декабре 2021 года и закончится в австралийском Брисбене. Конюхов проплывет свыше 16,5 тысячи километров.

Катамаран собирается в Великобритании, он имеет длину в 11 метров и ширину в 7 метров, водоизмещение 2,2 тонны, он может работать в беспилотном режиме.

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
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