Комиссия Госдумы сообщила в госорганы о финансировании «Медиазоны» из-за рубежа
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о наличии данных об участии в политической деятельности и иностранном финансировании издания «Медиазона», сообщает «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
По его словам, парламентарии уже передали данные материалы в «компетентные органы» - «для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер».
Пискарев добавил, что обратившийся в комиссию Фонд защиты национальных ценностей предложил включить «Медиазону» в реестр «иностранных агентов».
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, в свою очередь, отметил, что издание продолжит свою деятельность, даже если его признают «иноагентом», а поддержка читателей от этого только вырастет.
Ранее деловое интернет-издание VTimes.io (признано иностранным агентом по решению Минюста РФ), объявило о прекращении своей работы, сообщает RT. В заявлении редакции говорится, что решение ведомства разрушает бизнес-модель СМИ.
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