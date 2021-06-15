Комиссия Госдумы сообщила в госорганы о финансировании «Медиазоны» из-за рубежа

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о наличии данных об участии в политической деятельности и иностранном финансировании издания «Медиазона», сообщает «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

По его словам, парламентарии уже передали данные материалы в «компетентные органы» - «для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер».

Пискарев добавил, что обратившийся в комиссию Фонд защиты национальных ценностей предложил включить «Медиазону» в реестр «иностранных агентов».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, в свою очередь, отметил, что издание продолжит свою деятельность, даже если его признают «иноагентом», а поддержка читателей от этого только вырастет.

Ранее деловое интернет-издание VTimes.io (признано иностранным агентом по решению Минюста РФ), объявило о прекращении своей работы, сообщает RT. В заявлении редакции говорится, что решение ведомства разрушает бизнес-модель СМИ.