Коллекторы назвали выгоды доступа к телефонам должников

В Госдуму поступила инициатива дать коллекторам доступ к телефонам должников, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Идея предложена Национальной ассоциацией коллекторских агентств. В организации пояснили, что таким образом будет решена проблема звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, ошибочные звонки не на те номера происходят в 25% случаев. В беседе с НСН он отметил, что доступ коллекторов к телефонным номерам из реестра «в интересах каждого человека, общества, финансового рынка и государства». Он пояснил, что при этом создавать новую базу не придется, а пользоваться такой информацией смогут не только коллекторы, но и представители всего финансового рынка.

«Портал госуслуги.ру уже включает в себя такую функцию как согласие на использование личных данных для других государственных информационных систем. Мы предлагаем уже существующую государственную систему использовать в рамках частно-государственного партнёрства для всего финансового ранка: банкиров, коллекторов, страховщиков, брокеров... Речь не идет о доступе к номерам телефонов граждан только для коллекторов. Если человек дал согласие и не отозвал его, то коллектор, также как банк, как страховая или микрофинансовая компания будут иметь право доступа, за который будут платить», – пояснил Мехтиев.

По закону сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра. При этом «очень многие» граждане-должники предпочитают менять номера телефонов, становясь «неконтактными».