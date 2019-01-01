Коллекторы назвали выгоды доступа к телефонам должников
Глава ассоциации коллекторов рассказал НСН, как решить вопрос ошибочных звонков гражданам, которые никому ничего не должны.
В Госдуму поступила инициатива дать коллекторам доступ к телефонам должников, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Идея предложена Национальной ассоциацией коллекторских агентств. В организации пояснили, что таким образом будет решена проблема звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, ошибочные звонки не на те номера происходят в 25% случаев. В беседе с НСН он отметил, что доступ коллекторов к телефонным номерам из реестра «в интересах каждого человека, общества, финансового рынка и государства». Он пояснил, что при этом создавать новую базу не придется, а пользоваться такой информацией смогут не только коллекторы, но и представители всего финансового рынка.
«Портал госуслуги.ру уже включает в себя такую функцию как согласие на использование личных данных для других государственных информационных систем. Мы предлагаем уже существующую государственную систему использовать в рамках частно-государственного партнёрства для всего финансового ранка: банкиров, коллекторов, страховщиков, брокеров... Речь не идет о доступе к номерам телефонов граждан только для коллекторов. Если человек дал согласие и не отозвал его, то коллектор, также как банк, как страховая или микрофинансовая компания будут иметь право доступа, за который будут платить», – пояснил Мехтиев.
По закону сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра. При этом «очень многие» граждане-должники предпочитают менять номера телефонов, становясь «неконтактными».
«Согласие гражданина на использование его персональных данных должно быть как-то официально оформлено. Сейчас банкир говорит: у нас есть согласие, а сотовый оператор требует его показать. Представляете, какой это бумагооборот?! А если согласие человека дано на портале госуслуги.ру, то банкиры могут попросить новый номер телефона должника у оператора, тот проверит на ЕСИА, есть ли такое согласие клиента. Банк при этом не волнуется и не беспокоит клиента», – отметил глава коллекторской организации.
Мехтиев также подчеркнул, что пользователь портала госуслуги.ру может запретить передавать свои контактные данные другим структурам.
«Речь идет не о доступе только коллекторам к каким-то государственным данным, речь о том, чтобы существующая государственная информационная система позволяла финансовому рынку обновлять контактные данные о человеке с его согласия. При этом он это согласие может в любой момент отозвать – никто не может ему в этом отказать, и банк или коллекторы не смогут дозвониться», – отметил президент Национальной ассоциации коллекторских агентств.
Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.
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