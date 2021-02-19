Количество сексуальных преступлений в сиротских учреждениях выросло в 13 раз

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в сиротских учреждениях выросло в 13 раз в 2020 году, передает ТАСС слова уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как передает агентство, за минувший год было зафиксировано 26 подобных преступлений в сиротских учреждениях.

Кузнецова в этой связи пообещала разработать методику предотвращения таких преступлений.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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